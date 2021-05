Pferdeäpfel in Hückeswagen : Wupper-Vorsperre – klare Regeln für Reiter gefordert

Pferdeäpfel in Hückeswagen

Schon wieder liegen Pferdeäpfel an der Wupper-Vorsperre. Foto: privat

Hückeswagen Zwei Anwohner der Wupper-Vorsperre berichten übereinstimmend, dass am Feiertag schon wieder unbekannte Reiter die Hinterlassenschaften ihrer Pferde einfach auf dem Weg um die Vorsperre haben liegen lassen.

Der Aufruf in der Bergischen Morgenpost Anfang Mai hat offensichtlich nicht viel gebracht. Gleich zwei Anwohner der Wupper-Vorsperre berichten übereinstimmend, dass am Feiertag schon wieder unbekannte Reiter die Hinterlassenschaften ihrer Pferde einfach auf dem Weg um die Vorsperre haben liegen lassen. Der Appell der Pressesprecherin des Wupperverbandes, Susanne Fischer, an die Pferdehalter, sie mögen mal drüber nachdenken, wie man sich verhält, ist wohl ungehört verhallt.