Sommer beim Wupperverband Wupper-Vorsperre in Hückeswagen bleibt gesperrt

In der Badesaison bis 15. September untersuchen die Gesundheitsämter alle vier Wochen die Wasserqualität an den Badestellen. „Die Wasserqualität ist an allen offiziellen Badestellen derzeit sehr gut“, teilt der Wupperverband mit. Informationen zu den Badestellen, Baderegeln und zur Qualitätsüberwachung stehen auf der Homepage www.wupperverband.de in der Rubrik Service/Freizeit/Baden.