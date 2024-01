Blick auf das neue Jahr Wünsche der Hückeswagener für 2024

Monika Zöller und Andrea Poranzke Die Geschäftsführerinnen des Marketingvereins „Wir sind Hückeswagen“ wünschen sich für 2024 ein stärkeres Wir-Gefühl in Hückeswagen, insbesondere für gemeinsame Aktionen, die die Schloss-Stadt auch für auswärtige Besucher attraktiver machen. „Weiterhin wünschen wir uns aktive Unterstützung bei der Umsetzung von Projekten, wobei auch neue Ideen herzlich willkommen sind.“



Reimund Lenth Der evangelische Pfarrer Reimund Lenth möchte nicht nur in der Weihnachtszeit an Wunder glauben: „Dass im neuen Jahr erstmals mehr als doppelt so viele Menschen in die Kirche eintreten wie austreten, weil ihnen der Glaube an Jesus Christus wichtig geworden ist“, lautet sein Wunsch. Für die Gesellschaft hofft er auf mehr Menschlichkeit, „denn auch Gott wurde Mensch“.



Verena Tönnes Die Stadtjugendpflegerin wünscht allen Menschen in Hückeswagen Gesundheit, viel Freude und viele Gelegenheiten, sich (welt)offen und respektvoll zu zeigen. „Den Kindern und Jugendlichen wünsche ich im Besonderen viele Chancen, ihre Fähigkeiten zu zeigen.“



Michaela Schmitz, Leiterin der Stadtbibliothek, setzt auf Kreativität und Miteinander: „Für das neue Jahr wünsche ich mir genug Zuversicht, Herausforderungen mit kreativen Ideen und gemeinschaftlichen Lösungen zu begegnen und Sinn dafür, die Freude darüber miteinander zu teilen.“



Winfried Boldt Die ehrenamtlichen Fahrer des Bürgerbusses werden auch 2024 wieder ihre vorwiegend älteren Gäste an ihre Ziele bringen. Hier stehen für den Vereinsvorsitzenden die Wünsche nach Gesundheit im Vordergrund. Sein Blick geht aber auch über die Stadtgrenzen hinaus: „Ich wünsche mir, dass die große schweigende Mehrheit in Deutschland ihre Stimme gegen die Verbreitung von Hass und die Spaltung unsere Gesellschaft erhebt.“



Uwe Heinhaus Der Einzelhändler hofft darauf, dass der Besatz an Geschäften in der Schoss-Stadt so dicht gehalten werden kann, dass man vor Ort die wichtigsten Dinge des Lebens bekommt. Sorgen macht ihm auch das Miteinander, das in der Corona-Zeit und danach gelitten habe. „Es wäre schön, ein bisschen mehr auf den Nachbarn zu schauen.“



Dietmar Persian Der Bürgermeister setzt auch 2024 auf viele Menschen in Hückeswagen, die mit offenen Augen und helfenden Händen unterwegs sind. „Und die dabei den kranken Nachbarn, einsame alte Menschen, Fremde in unserer Stadt, angestrengte Eltern und andere im Blick haben, die unsere Hilfe brauchen.“



Andrea und Frank Ifang Seit November präsentiert die Agentur arcobi die Aktion „Kunstmeile Hückeswagen“, bei der Kunstwerke verschiedener Künstler und Stilrichtungen ausgestellt sind. „Der Kunstraum findet regen Zuspruch, und immer mehr Bürger sprechen uns an und interessieren sich für die wunderbaren Facetten der Bildenden Kunst“, freuen sich Andrea und Frank Ifang von arcobi. Das Ehepaar wünscht allen Hückeswagenern ein glückliches und gesundes Jahr 2024. „Achten wir auf unsere Mitmenschen, rücken wir näher zusammen und helfen wir uns gegenseitig“, appellieren sie an alle.