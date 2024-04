Sichtung in Reinsbach Erneut streift Wolf durch Hückeswagen

Hückeswagen · Gründonnerstag wurde ein Tier in Reinsbach gesichtet. Das dürfte aber längst weitergezogen sein, ist sich ein Experte sicher. Hückeswagen ist inzwischen Wolfsgebiet, was Vorteile etwa für Schaf- und Rinderzüchter bedeutet. Was im eher unwahrscheinlichen Fall eines Aufeinandertreffens von Mensch und Wolf zu tun ist.

03.04.2024 , 15:55 Uhr

Ein Wolf war an Gründonnerstag dabei beobachtet und fotografiert worden, als er durch Gärten in Reinsbach streifte. Foto: Screenshot Facebook

Von Stephan Büllesbach Redakteur der Lokalausgabe Hückeswagen