Hückeswagen wurde nachweislich von einem Wolf durchquert Wolfsbesuch per Gen-Analyse bestätigt

Auch bei Familie Schröter in Altenholte wird das ungute Gefühl bleiben. „Besonders jetzt, wenn die Lämmer klein sind und raus auf die Weide kommen“, sagt Monika Schröter. Auf den Kosten für jeglichen Wolfsschutz bleiben die Züchter sitzen, denn Hückeswagen wird auch nach dem DNA-Abgleich vermutlich nicht zum Wolfsgebiet ernannt. Dazu müsste erst ein Nachweis erfolgen, dass sich Wölfe in der Region niedergelassen haben, beziehungsweise sich über mehr als ein halbes Jahr in diesem Territorium aufhalten. Im Oberbergischen Kreis ist das bisher nur in Waldbröl, Morsbach und Nümbrecht seit 2020 der Fall. Tierhalter mit Schafen und Ziegen sowie Gehegewild, deren Weideflächen in ausgewiesenen Wolfsgebieten und den angrenzenden Pufferzonen liegen, können einen Antrag auf Förderung von Präventionsmaßnahmen stellen. Manfred Schröter, der in Altenholte Milchschafe der Rassen Texel und Deutscher Schwarzkopf züchtet, musste schon tief in die Tasche greifen, um seine Tiere vor dem Wolf zu schützen. „Die Netze sind so teuer, dass es sich bald gar nicht mehr rentiert zu dem, was die Schafe einbringen“, sagte Schröter in einem Interview vor wenigen Wochen. Menschen hingegen brauchen sich vor dem Wolf nicht zu fürchten. „Aus den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte geht hervor, dass Angriffe von gesunden, freilebenden Wölfen auf Menschen in Deutschland nicht dokumentiert sind“, heißt es auf der Internetseite des Landesamts für Natur Umwelt und Verbraucherschutz. Wölfe gelten zudem als extrem scheu. Es ist daher selten, dass Spaziergänger einen Wolf aus der Nähe zu Gesicht bekommen, zumal die Experten davon ausgehen, dass der Wolf die Region nur von November bis März durchquert. Zumindest wurde in den vergangenen Wochen in Hückeswagen und Umgebung kein Wolf mehr beobachtet.