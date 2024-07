Stadtbibliothek Hückeswagen Wohnzimmerkonzert mit Kay Kankowski

Der Redeanteil im Verhältnis zur Musik dürfte am Freitagabend bei etwa 50:50 gelegen haben. Mit anderen Worten: Kaiy Kankowski redete gerne und viel zwischen seinen Liedern. Der norddeutsche Musiker und Sänger war zum Wohnzimmerkonzert in die Stadtbibliothek an der Friedrichstraße gekommen. Und hatte nicht nur viel „Geschnacke“ mitgebracht, sondern auch einen ganzen Sack voll Lieder.