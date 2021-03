Wieder Diskussion in der Hansestadt : Wird Wipperfürther Marktplatz generell autofrei?

Wieder Diskussion in der Hansestadt

Wipperfürth Die Grünen der Nachbarstadt fordern, dass Marktplatz und Marktstraße künftig nicht mehr von Autos und Motorrädern befahren werden dürfen. Die Stadtverwaltung zeigt sich offen für Vorschläge.

Für drei Sommermonate hatte die Wipperfürther Stadtverwaltung ein Pilotprojekt gestartet: Der gerade erst neu gestaltete Marktplatz im Herzen der Hansestadt blieb an den Wochenenden zwischen Juni und September autofrei. Da das Wetter weitestgehend mitspielte und die Gastronomen am Marktplatz für samstagsabends Livekonzerte von Sängern oder kleineren Bands auf der kleinen Freitreppe organisiert hatten, war der Marktplätz vor allem dann bestens besucht. Die Sperrung kam bei den Wirten und Besuchern offenbar gut an, wie Marius Marondel, Leiter des Fachbereichs Ordnung und Soziales, auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt. „Wenn auch die Gastronomen und Einzelhändler uns gebeten haben, den Marktplatz erst ab samstags, 16 Uhr, für den Verkehr zu sperren.“