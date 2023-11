Aktion von „Wir sind Hückeswagen“ Der „Schloss-Taler“ soll jetzt „durchstarten“

Endgültig das analoge Zeitalter hinter sich gelassen haben Einzelhandel, Handwerk und Dienstleister in Hückeswagen. Zwar können die papierenen Gutscheine der einstigen Werbegemeinschaft, die zum 1. Oktober in der Fusion mit dem Stadtmarketing im Verein „Wir sind Hückeswagen“ (WsH) aufgegangen ist, weiterhin genutzt werden. Ausgegeben werden sie aber nicht mehr. Stattdessen geht am kommenden (verkaufsoffenen) Sonntag, 5. November, zum „Martinsmarkt“ der „Schloss-Taler“ offiziell an den Start. Dabei handelt es sich um eine Gutscheinkarte in Scheckkartenformat, die mit einer beliebigen Summe aufgeladen werden kann.