Deutscher Gründerpreis Wipperfürther Teams zeigen Interesse an einer Gründung

Mal in die Wirtschaft reinschnuppern, mal so tun, als ob man Firmenchef wäre. 180 Schüler aus der Region zeigen derzeit großes Interesse an einer Gründung und nehmen am Deutschen Gründerpreis teil – darunter sechs Teams vom Engelbert-von-Berg-Gymnasium in Wipperfürth und drei Teams vom Bergischen Berufskolleg Wipperfürth. Beide Schulen besuchen auch viele Hückeswagener Jugendliche. Die Kreissparkasse Köln wiederum begleitet mit 50 Teams bundesweit die meisten in die neue Spielrunde. Die übrigen Schulen kommen aus Bedburg, Kerpen und Waldbröl und wetteifern mit den Wipperfürthern um die besten Geschäftskonzepte.