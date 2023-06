Veranstaltungen in Wipperfürth „Wipperfürther Sommer“ in den Ferien

Die erfolgreiche Open-Air-Konzertreihe „Wipperfürther Sommer“ geht am übernächsten Wochenende in ihre vierte Saison. Die „Wirte am Markt“ – Marco Schlierenkamp (Brauhaus), Adam Jarek (Hansecafé), Carsten Johnen (Penne) sowie Alina Huth und Marcel Finklenburg (Platz 16) – bieten dann bei trockenem Wetter jeden Samstag in den Sommerferien wieder Künstler auf, die auf der Freitreppe des Marktplatzes spielen und die Gäste in und vor den Gaststätten rund um den Marktplatz der Hansestadt unterhalten werden – und das kostenfrei. Allerdings beschränkt sich die Konzertreihe erstmals nur noch auf die Sommerferien, bislang ging er bis Ende September.