Wipperfürther Autorengruppe : Schienenbus ist der Mittelpunkt mehrerer Krimis

Das Werbeplakat für das neueste kostenfreie E-Book der Autorengruppe „Loseblattsammlung" zeigt den Schienenbus am Radweg in Wipperfürth. Foto: Loseblattsammlung

Der Autorenkreis „Loseblattsammlung“ hat sein sechstes E-Book herausgebracht. Es trägt den Titel „Wir schenken Dir einen Krimi“ und ist in Wipperfürth angesiedelt. Die Autoren Thomas Jammers, Christine Kaula, Peter Wipper, Frank Merken, Daniela Rau und Anne Schmitz haben Kurzkrimis geschrieben, die ihrer Fantasie entsprungen sind. Eine Gemeinsamkeit ist der am Radweg stehende Schienenbus, der von der IG Wipperfürther Bahnlandschaften als Denkmal für das Hauptdurchgangslager der Nachbarstadt nach Ende des Zweiten Weltkriegs in der Nähe des damaligen Bahnhofes aufgestellt wurde. „Dieses Durchgangslager war nach dem Krieg die erste Zuflucht für mehr als eine Million Ostflüchtlinge“, berichtet Christine Kaula.