An Wipperfürther Bahnstraße Das Ende der Selbstbedienungs-Tankstelle der RWG

Der Grund ist gewissermaßen ein Neubau – der des benachbarten Agrartechnik-Zentrums der Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main AG (RWZ). Das war vor kurzem aus dem Altbau, der an die Tankstelle grenzt, in das nur wenige Meter entfernte neue Gebäude umgezogen. Die alte Werkstatthalle wird nun aber abgerissen und im Zuge dessen auch die Tankstelle der RWG zurückgebaut – nach 45 Jahren an dieser Stelle. „Unsere Bemühungen, am Bahnhofsareal eine neue Tankstelle zu bauen, liefen ins Leere“, bedauert Scherkenbach. Gerne hätte er den Kunden eine Alternative geboten. Aber aufgrund der Datenschutzbestimmungen (Weitergabe der Kundendaten) seien Verhandlungen mit den umliegenden Tankstellen-Betreibern gescheitert.