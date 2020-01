Umbauarbeiten in der Nachbarstadt : Wipperfürther Rewe-Markt wird umgestaltet

Wipperfürth Bis Mitte März ist der Supermarkt wegen des Umbaus geschlossen. Nächste Woche wird eine neue Rolltreppe geliefert.

Auch für viele Hückeswagener ist es noch „der Globus“: Zwar heißt der große Supermarkt am Beginn der Wipperfürther Altstadt längst Rewe, doch die alte Bezeichnung ist noch immer aktuell. Seit Sommer 2017 kommt die Bezeichnung Petz hinzu, nachdem das Rewe-Center von der Michael Brücken Kaufpark GmbH & Co OHG an die Petz Rewe GmbH verkauft worden war. Damit einher ging damals die Schließung der oberen Etage mit dem Non-Food-Bereich. Inzwischen haben sich dort aber KiK und Tedi angesiedelt, die auch in der Schloss-Stadt Hückeswagen zu finden sind. Nachdem die Tiefgarage mehr als ein Jahr lang saniert und modernisiert worden war, geht es jetzt im Bereich des Supermarkts weiter – für den aufwändigen Umbau ist er seit dem 29. Dezember geschlossen, und das gilt voraussichtlich bis Mitte März. Davon betroffen sind auch die beiden Geschäfte in der oberen Etage.