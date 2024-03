Wipperfürther Innenstadt Polizei-Kreisel ist jetzt komplett befahrbar

Wipperfürth · Ein halbes Jahr, nachdem der Kreisverkehr am Wipperfürther Busbahnhof für den Verkehr freigegeben worden war, ist nun auch der letzte Abzweig befahrbar. Die Arbeiten an der Brücke über den Gaulbach sind beendet, so dass die Autofahrer in Richtung Untere Straße fahren können.

08.03.2024 , 16:22 Uhr

Am Freitagmorgen wurden die Absperrungen beiseite geräumt, so dass der Polizei-Kreisel im Wipperfürther Zentrum nun komplett und damit auch in Richtung Untere Straße befahren werden kann. Foto: Stephan Büllesbach

Darauf haben die Autofahrer in der Nachbarstadt schon lange gewartet: Seit Freitagmorgen ist die Zufahrt vom neuen Polizei-Kreisel am Busbahnhof zur Unteren Straße und damit ins Zentrum freigegeben. Damit sind die Arbeiten an dem neuen Kreisverkehr, bis auf einen kleinen Rest, abgeschlossen. Noch während die Arbeiter die letzten rot-weißen Absperrschranken abbauten und auf der Ladefläche eines Lkw verstauten, nutzten die ersten Autofahrer die Möglichkeit, auf diesem Weg ins Zentrum zu gelangen. Neun Monate hatten im vorigen Jahr die Arbeiten an dem Kreisverkehr an der Polizeiwache gedauert. Ende September – und damit drei Monate eher als geplant – war der weitgehend fertiggestellt, so dass seitdem der Verkehr dort ohne Ampelregelung fließen kann. Lediglich der Abzweig in Richtung Untere Straße / Innenstadt war weiterhin gesperrt, weil dort die marode Brücke über den Gaulbach erneuert werden musste. Diese Arbeiten sind nun abgeschlossen, berichtete Wipperfürths Stadt-Sprecherin Tanja Reinhold. Zudem waren noch die Randanlagen angepasst und die Gehwege hergerichtet worden. Nun wird ein Parkplatz als zusätzlicher Behindertenparkplatz und ein Parkplatz für ein Lastenrad ausgewiesen. Die wenigen abschließenden Arbeiten würden den Verkehr nicht beinträchtigen, versicherte Tanja Reinhold.

(büba)