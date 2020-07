Partytage in der Hansestadt : Open-Air-Sommer mit Top-Stars

Wipperfürth 1000 Zuschauer finden in der Open-Air-Arena auf den Ohler Wiesen Platz. Zu sehen sein werden vom 28. August bis 6. September Bläck Fööss, Kasalla, Gestört aber Geil, die Wasserfuhr-Brüder, Mia Julia und Kaya Yanar.

Trotz Corona Party machen – in der Hansestadt geht das: Die Wiehler Agentur „Wunschkonzert“ plant vom 28. August bis 6. September die Open-Air-Arena Wipperfürth mit jeder Menge Stars. Geplant sind Konzerte von Bläck Fööss, Kasalla, des DJ-Duos Gestört aber Geil und des Hückeswagener Jazz-Brüderpaars Roman und Julian Wasserfuhr, das Mallorcastyle-Festival mit Mia Julia, Frenzy, Sabbotage und Schokkverliebt sowie zum Abschluss einen Auftritt des Comedian Kaya Yanar.

„Nach gut vier Monaten Corona, unseren verlegten Großveranstaltungen wie Max Giesinger und Uriah Heep auf 2021 und einigen Autokonzerten in Meinerzhagen sind wir froh, dass wir in diesem Jahr tatsächlich noch ,echte’ Live-Veranstaltungen hautnah präsentieren dürfen“, berichtet Björn Lange vom Veranstalter. „Damit hätten wir selbst kaum noch gerechnet.“ Und sie hätten keine Kosten und Mühen gescheut: Ab dem 28. August wird auf den Ohler Wiesen in der Hansestadt eine in dieser Art bisher einmalige Open-Air-Arena aufgebaut. Gemeinsam mit dem Wipperfürther Bühnenbauer Patric Bauer plant die Agentur Wunschkonzert eine große Open-Air-Bühne, sechs Zuschauertribünen und einen bestuhlten Innenraum . Insgesamt können bis zu 1000 Zuschauer das Treiben auf der Bühne verfolgen – 300 im Innenraum, 700 auf den Tribünen. Das Ganze wird wie ein kleines Fußballstadion aufgebaut sein. „Weitere logistische Überraschungen sind nicht ausgeschlossen“, berichtet Lange.

Den Anfang der Veranstaltungsreihe machen die Bläck Fööss am Freitag, 28. August, 20 Uhr – die kölsche Band-Institution steht bereits seit 50 Jahren auf der Bühne. In Wipperfürth präsentieren „die Fööss“ alle ihre bekannten und beliebten Hits aus dieser Zeit. Einen Tag später – Samstag, 29. August, 20 Uhr – geht es mit Gestört aber Geil weil. „Das DJ-Duo um Nico Wendel mit dem zweideutigen Namen ist seit 2010 zu den Heroes der Commercial House Szene aufgestiegen“, berichtet Lange. Fleißig wie kaum ein anderer Act standen sie bereits auf Bühnen der Festivals „Tomorrowland”, „World Club Dome”, „Parookaville” und „Mayday”.

Erneut kölschen Tön’ gibt es am Donnerstag, 3. September, 20 Uhr, wenn sich die Musiker von Kasalla auf den Ohler Wiesen die Ehre geben. Seit 2011 zählen sie zu Kölns beliebtesten und erfolgreichsten Mundart-Band. Zu hören sein werden Hits wie „Pirate“, „Stadt mit K“ oder „Pommes un Champagner“.

Als Lokalmatadoren kommen dann am Freitag, 4. September, 20 Uhr, die Stars der Jazz-Szene Julian und Roman Wasserfuhr. Die Brüder aus Hückeswagen, die bereits mit mehreren Auszeichnungen wie dem German Jazz Award in Gold vom Bundesverband der Musikindustrie bedacht wurden, entführen ihr Publikum in die Welt des Jazz.

Pure Partystimmung ist am Samstag, 5. September, 20 Uhr, garantiert, wenn in der Open-Air-Arena das Mallorcastyle-Festival startet. Mia Julia ist eine der erfolgreichsten Partysängerinnen, die in der Regel im „Bierkönig“ oder im „Oberbayern“ am „Ballermann“ von Mallorca auftritt. Das ist aber im Moment nicht möglich. Dieses Mal macht sie Stimmung in der ältesten Stadt des Bergischen Landes und bringt dazu ihre Kollegen Frenzy und Sabbotage sowie ihr eigenes Projekt Schokkverliebt mit.

Den Abschluss der Wipperfürther Open-Air-Tage bildet der Auftritt des von vielen Bühnen und diversen Fernsehsendungen her bekannten Comedian Kaya Yanar. Mit seinem Programm „Ausrasten für Anfänger“ bietet er zwei Stunden Lebenshilfe auf eine besondere Art und Weise.