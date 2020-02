Innenstadt in Wipperfürth : Marktplatz ab Mai wieder offen

Innenstadt in Wipperfürth

Wipperfürth Wanderevent, Streetfood-Festival – der Mai wird in Wipperfürth zum Partymonat.

Trotz Schnee: Der milde Winter ist „Schuld“, dass der Wipperfürther Marktplatz nun deutlich eher für die Öffentlichkeit freigegeben werden kann, als ursprünglich vorgesehen. Statt im Juni wird die offizielle Eröffnung nach dem aufwändigen Umbau am Samstag, 9. Mai, sein. Das teilt Sonja Puschmann, Sprecherin der Hansestadt, mit. Es zeichne sich ab, dass die Bauarbeiten deutlich früher fertig werden, berichtet Bürgermeister Michael von Rekowski. „Wir wollen den Menschen den neuen Marktplatz dann auch nicht mehr länger vorenthalten und ziehen daher die offizielle Eröffnung um einen ganzen Monat vor.“

Zudem werde der Frühlingsmonat Mai dazu genutzt, um ausgiebig unter freiem Himmel zu feiern – das gelte auch für zahlreiche Gäste von außerhalb. Doch schon eine Woche zuvor starten auf dem umgestalteten Marktplatz die „Bergischen 50“. Bei der Wandergroßveranstaltung am Samstag, 2. Mai, werden wieder mehr als 1300 Wanderer aus dem ganzen Bundesgebiet erwartet, die sich vom Marktplatz aus auf die 50 Kilometer lange Strecke durch das Bergische begeben werden, die möglicherweise auch wieder durch Hückeswagen führen wird. Je nach persönlicher Wandergeschwindigkeit werden sie am Nachmittag oder Abend wieder auf dem Marktplatz eintreffen. Anmeldungen sind ab sofort online beim Veranstalter MasterLogistics unter www.bergische50.de möglich.

Zur großen Eröffnungsfeier am 9. Mai wird eine Bühne aufgebaut, auf der Live-Musik für Party-Laune sorgen soll. Die Gastronomen rund um den Marktplatz haben bereits ihre Beteiligung und Unterstützung bei der Gestaltung des Programms zugesagt.

Vom 15. bis 17. Mai wird dort erstmals ein Streetfood-Festival stattfinden. Eine Mischung aus Food-Trucks, Zelten und ausgefallenen Trailern mit frisch am Ort zubereiteten Speisen aus aller Welt wird den Besuchern geboten, zusätzlich gibt es eine vielfältige Getränkeauswahl. Die kulinarische Seite der Veranstaltung wird ergänzt durch ein abwechslungsreiches Unterhal-tungsprogramm für Kinder und erwachsene, unter anderem mit Live-Musik, Straßenkünstlern und einer Hüpfburg.

Parallel dazu findet am Sonntag, 17. Mai, in der Alten Drahtzieherei an der Wupperstraße die Wirtschaftsmesse „WippMade“ statt. Dort präsentieren Wipperfürther Unternehmen ihre Produktpaletten und Dienstleistungen. „Die Wirtschaftsmesse bietet beste Gelegenheiten zum intensiven Netzwerken“, betont Sonja Puschmann. Auch ist der 17. Mai ein verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr.