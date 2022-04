Viel Platz für Veranstaltungen : Wipperfürther Marktplatz für Autos am Wochenende dicht

Wipperfürth Seit Anfang April gilt in der Nachbarstadt wieder die Regel, dass der Marktplatz und die Marktstraße an den Wochenenden frei von Kraftfahrzeugen sind. Gesperrt werden sie freitags ab 5 Uhr für den Wochenmarkt, aufgehoben wird die Sperrung dann montags, 6.45 Uhr.

Wer am Wochenende auf dem Wipperfürther Marktplatz parken will, hat schlechte Karten – zumindest bis zum 31. Oktober. Denn seit Anfang April gilt in der Nachbarstadt wieder die Regel, dass der Marktplatz und die Marktstraße an den Wochenenden frei von Kraftfahrzeugen sind. Gesperrt werden sie freitags ab 5 Uhr für den Wochenmarkt, aufgehoben wird die Sperrung dann montags, 6.45 Uhr. In einer Umfrage hatte sich im vorigen Jahr eine sehr große Mehrheit für das Beibehalten dieser Regelung entschieden, die in den vergangenen beiden Sommern getestet worden war. Die zusätzlich geschaffenen Behindertenparkplätze an der Gaulstraße sollen beibehalten werden, die Motorräder können auf den Parkplätzen in der Stadt abgestellt werden. „Der Marktplatz hat sich nach seiner Fertigstellung erfreulichweise bereits in kurzer Zeit zu einem Ort des Verweilens in der Hansestadt entwickelt“, heißt es in der Beschlussfassung des Wipperfürther Stadtrates. Gerade am Wochenende werde er erfahrungsgemäß häufig auch von Besuchern aus dem überregionalen Umfeld genutzt.