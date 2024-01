Vekehrssituation in der Hansestadt Wipperfürther Hochstraße bleibt befahrbar – aber wohl nicht mehr lange

Gut zwölf Jahre ist es her, dass die Wipperfürther Politik das Integrierte Handlungskonzept Innenstadt (InHK) auf den Weg brachte. Ab Anfang 2015 wurde das Zentrum der Innenstadt umgebaut – auch die Hückeswagener Besucher können sich einen Eindruck davon verschaffen. Herzstück war der Umbau des Marktplatzes. Wer in die Nachbarstadt fährt, nutzt mitunter den Weg über die Bahnstraße und fährt nach dem Rewe-Markt nach links auf die Hochstraße. Auch vom Kölner-Tor-Platz aus ist die Zufahrt möglich – aber nicht mehr lange. Und eigentlich sollte damit ohnehin schon längst Schluss sein, denn die Fördermittel des Landes für das InHK hatte die Hansestadt auch unter dem Vorbehalt bekommen, dass die Verbindung der Innenstadt in diesem Bereich unterbrochen wird, um weiteren Verkehr aus dem Zentrum herauszuhalten.