Helios-Klinik Wipperfürth Neuer Chefarzt für die Innere Medizin

Der Chefarzt ist neu, das Gesicht nicht: Die Innere Medizin der Helios-Klinik in Wipperfürth wird seit 1. November von Mohamed Abdelkader (45) geleitet, der bereits seit 2017 als Oberarzt im Fachbereich der Inneren Medizin tätig war. Gemeinsam mit Marco Wagner, bisheriger Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, baute der Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie die Fachabteilung in den vergangenen sechs Jahren auf und aus. Wagner will sich künftig neuen beruflichen Herausforderungen stellen und ist jetzt Chefarzt der Inneneren Medizin am Sana Krankenhaus in Radevormwald.