Wipperfürther Helios-Klinik : Wichtige Aufgaben im Hintergrund

Wipperfürth In einer Serie stellt unsere Redaktion Berufe an der Helios-Klinik Wipperfürth vor. Zum Start berichtet Informatiker Sebastian Ganz über seine Aufgaben.

Sie sind nicht direkt am Patienten im Einsatz, doch ohne ihre Arbeit wäre die moderne Medizin nicht mehr möglich: Informatiker verarbeiten Informationen aus Medizin und Gesundheitswesen, vernetzen, erstellen die Möglichkeit für elektronische Krankenakten und damit die heutige Systemgrundlage für die Versorgung der Patienten. Sebastian Ganz, Mitarbeiter der IT der Helios-Klinik Wipperfürth, gibt Einblicke in einen Beruf, der nicht unbedingt als Erstes in den Sinn kommt, wenn an ein Krankenhaus gedacht wird.