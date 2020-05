Wipperfürther Helios-Klinik : Händehygiene war wohl nie so präsent wie aktuell

Wipperfürth Jedes Jahr am 5. Mai ist der internationale tag der Händehygiene. Darauf macht das Wipperfürther Krankenhaus aufmerksam – und darauf, dass die Corona-Krise dieses Thema jetzt in den Fokus der Öffentlichkeit gestellt hat.

Mundschutz, Desinfektionsmittel, Handschuhe – Hygiene ist in Krankenhäusern immer ein wichtiges Thema, jetzt in der Corona-Krise ist es allerdings verstärkt auch in der Bevölkerung angekommen. Isabell Odenthal, an der Helios-Klinik Wipperfürth für das Hygienemanagement zuständig, freut sich. Gehört doch zu den wichtigsten Maßnahmen der Hygienefachkraft die Händehygiene, die Umsetzung eines Leitfadens der Krankenhaushygiene und eines Erregerleitfadens inklusive umfassender Pflichtschulungen aller Mitarbeiter und eine Evaluation der Hygienedaten. Mit dem Aufkommen des Coronavirus hat sich auch ihr Arbeitsalltag verändert. Wie lange haftet das Coronavirus auf Flächen? Welche Art der Masken ist wo sinnvoll?