Hückeswagener Geschäftsführer der Helios-Klinik Wipperfürth : „Wir nehmen keine Entspannung wahr“

Wie so viele Intensivstationen ist auch die der Helios-Klinik momentan stark belegt. Foto: Sascha Steinbach

Wipperfürth Der Geschäftsführer der Helios-Klinik spricht über die Situation im Krankenhaus und ruft zur Impfung auf.

Herr Borner, wie ist allgemein die aktuelle Situation in der Helios-Klinik?

Adrian Borner Aktuell betreuen wir vier Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung auf unserer Normalstation. Momentan gibt es aufgrund von Covid-19 noch keine größeren Einschränkungen bei der Behandlung unserer Patienten. Allerdings bewerten wir die Lage täglich neu und passen unser Belegungsmanagement auf Basis der Erfahrungswerte aus den zurückliegenden Wellen vorausschauend an.

Der Hückeswagener Adrian Borner von der Helios-Klinik. Foto: Sascha Steinbach

Info Helios-Klinik informiert über Corona Hintergrund Wer sich über die aktuellen Zahlen der an Covid-19 Erkrankten in den Krankenhäusern der Helios-Gruppe in Bezug auf den Impfstatus informieren will, kann dies auf einer eigens eingerichteten Internetseite machen: https://bit.ly/3q5a4K4 Kontakt Helios Klinik Wipperfürth, Alte Kölner Straße 9, ☏ 02267 889500



www.helios-gesundheit.de/wipperfuerth

Und wie sieht es derzeit auf der Intensivstation aus?

Borner Auf unserer Intensivstation werden augenblicklich insgesamt acht Menschen betreut, davon sind vier Patienten an Covid-19 erkrankt, die streng insoliert behandelt werden.

Wie ist das Verhältnis von Geimpften und Ungeimpften, die mit Covid-19 zu Ihnen kommen?

Borner Einen umfassenden Überblick zum Impfstatus unserer Patientinnen und Patienten gibt eine Helios-Grafik, die wöchentlich aktualisiert wird und die online zu finden ist. (s. Info-Kasten). Grundsätzlich gilt: Die meisten Patienten auf der Intensivstation sind ungeimpft. Der Anteil von Geimpften ist im Verhältnis gering. Sie sind zumeist zweifach geimpft, jedoch noch nicht geboostert. Die Wirksamkeit der Covid-19-Impfstoffe ist auch nach Auswertungen des Robert-Koch-Instituts sehr gut, beträgt aber nicht 100 Prozent. Das heißt, eine Impfung schützt auch bei Geimpften oder Genesenen nicht immer vor einer Infektion. Sie sorgt aber nach wie vor dafür, dass Infektionen deutlich weniger häufig vorkommen und dass schwere Krankheitsverläufe vermieden werden.

Im Moment scheint sich die Lage ein wenig zu entspannen. Glauben Sie, dass die vierte Welle gebrochen ist?

Borner Das wäre natürlich wünschenswert. Ich glaube allerdings, dass wir gemeinsam weiterhin konsequent alles dafür tun sollten, um das Infektionsgeschehen weiter einzudämmen. Aktuell sieht es in der Helios-Klinik aber so aus: Wir nehmen keine Entspannung wahr. In diesem Zusammenhang bleibt auch erst einmal die Zeit nach den Festtagen abzuwarten.

Wie ist die Stimmung beim Personal?

Borner Verständlicherweise herrscht auch hier Frust darüber, dass wir uns noch immer in dieser Phase der Pandemie befinden. Die zurückliegenden fast zwei Jahre Pandemie waren für alle Kolleginnen und Kollegen sehr kräftezehrend – nicht nur beruflich, sondern auch privat hat Corona natürlich viele Herausforderungen an uns alle gestellt. Umso mehr möchten wir noch einmal an alle appellieren, die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen zu beherzigen. Dazu gehören das Tragen der medizinischen Maske während des gesamten Aufenthalts, aber auch das Einhalten der Abstände und die regelmäßige Desinfektion der Hände. So können Patienten sowie Besucher die Kolleginnen und Kollegen im Krankenhaus in ihrer Arbeit unterstützen.

Raten Sie zur Impfung?

Borner Ja, denn die Impfung ist der einzige sinnvolle Weg aus der Pandemie zurück in die Normalität. Viele schwere Verläufe werden unnötig in Kauf genommen, wenn man sich nicht impfen lässt. Wir werden daher nicht müde, weiter an alle Menschen zu appellieren, sich impfen zu lassen.

Wie stehen Sie zum Thema „Impfpflicht im Gesundheitswesen“?

Borner Wir begrüßen ganz generell alle Maßnahmen, die dabei helfen, das Infektionsgeschehen weiter einzudämmen.

Wie kann man ängstliche Menschen von der Sicherheit der Impfung überzeugen?

Borner Die Ängste und Anliegen von Menschen, die noch zögern und verunsichert sind, ob sie sich impfen lassen sollen, müssen ernst genommen und sachlich besprochen werden. Viele Menschen sind, besonders durch das vorherrschende unglaublich große mediale Angebot, einfach verunsichert. Umso wichtiger ist es, mit faktenbasierten Argumenten deutlich zu machen, was für eine Impfung spricht.

Haben Sie es im Krankenhaus auch mal mit sogenannten Querdenkern zu tun?