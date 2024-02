Lange Bearbeitungszeiten in Wipperfürth? Finanzamt wehrt sich gegen Vorwürfe

Und die Vorsteherin des Finanzamtes Wipperfürth gibt allen Bürgern noch wichtige Tipps mit auf den Weg, wie jeder die Bearbeitungszeit einer Steuererklärung positiv beeinflussen kann.



Elster Die Steuererklärung digital über Elster abgeben.



Plausibilitätsprüfung Das Programm prüft vor Absendung der Steuererklärung, ob alle Pflichtfelder ausgefüllt wurden und ob die Eingaben plausibel sind. Das vermeidet Nachfragen.



Vorausgefüllte Steuererklärung Bürger sollten die vorausgefüllte Steuererklärung nutzen. Elster übertrage so unter anderem die vom Arbeitgeber übermittelten Lohnsteuerbescheinigungen, die Daten der Krankenkasse oder von der Rentenversicherung automatisch in die Erklärung. So gebe es keine Übertragungsfehler.



Belegvorhaltepflicht Belege zur Steuererklärung sind grundsätzlich nur vorzuhalten und erst nach Aufforderung des Finanzamtes auch vorzulegen. In diesem Fall könnten diese komfortabel und digital über Elster eingereicht werden. „Reichen Sie bitte grundsätzlich Kopien und nicht Originalunterlagen ein“, rät Stefanie Adam.



Allgemeine Angaben zur Person Bürger sollten ihre allgemeinen Angaben immer aktuell halten. Also, zum Beispiel einfach Anschrift und Bankverbindung überprüfen.



Abgabefrist Bearbeitungszeiten können sich in Stoßzeiten, zum Beispiel vor Ablauf von Abgabefristen, vorübergehend leicht verlängern. Eine frühzeitige Abgabe könne die Bearbeitungszeit gegebenenfalls beeinflussen.



Amtliche Vordrucke Sollten Bürger ihre Steuererklärung auf Papier einreichen, sollte diese nur auf amtlichen Vordrucken eingereicht und so leserlich wie möglich ausgefüllt werden.