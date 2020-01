Wipperfürther Karneval : Karnevalisten sind wieder mobil

Wipperfürth Autohaus Bongen stellt den Karnevalisten zwei Autos für die Session zur Verfügung.

An die 60 Auftritte haben die Wipperfürther Jecken der Narrenzunft Neye und des Tanzcorps Blau-Weiß Neye in dieser Karnevalsession vor sich. Und dafür müssen sie mobil sein. Unterstützt werden sie auch dieses Mal wieder vom Autohaus Bongen aus Niederwipper, das den beiden Vereine bereits seit mehr als 30 Jahren zugetan ist. Jetzt wurden wieder zwei Fahrzeuge an die Narrenzunft und das Tanzcorps übergeben. „Zum Dank wurden die Sessionsorden an Ulrich und Bärbel Bongen übergeben und einige Tänze des Tanzcorps dargeboten“, berichtet Jasmin Moritz Schriftführerin der Narrenzunft.