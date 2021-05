Kinder fragen, Ärzte antworten : „Wozu brauche ich weiße Blutkörperchen?“

Wipperfürth Kinder, die eine Frage zu medizinischen Dingen haben, können sie gerne mit Angabe des Alters und Wohnortes per Mail oder per Post schicken.

„In unserem Blut gibt es viel mehr rote als weiße Blutkörperchen. Die weißen Blutkörperchen sind jedoch doppelt so groß wie die roten und haben eine sehr wichtige Aufgabe: Sie gehören zu den Abwehrkräften des Körpers. Sie bewachen das Blut, jagen Krankheitserreger und Bakterien und schützen so unsere Gesundheit. Wenn weiße Blutkörperchen eine Bakterie erwischen, dann umschließen sie die Bakterie und ‚fressen’ diese auf.

