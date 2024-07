Helios-Klinikum Wipperfürth Wichtige Tipps gegen Insektenstiche

Ein gemütlicher Tag im Garten oder auf dem Balkon. Ein gutes Buch, dazu ein leckeres Getränk, ein Stück Kuchen. Süß tut gut, lockt leider aber auch ungebetene Gäste an: Wespen, Bienen, Mücken. Nicht selten kommt es zu Stichen, die weh tun und böse Folgen haben können. Der Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Helios-Klinikum in Wipperfürth, Stefan Luther, verrät, warum manche Menschen häufiger von Mücken gebissen werden und was gegen Insektenstiche wirkt.