Auftakt der Wanderwoche in Wipperfürth „Bergische 50“ mit Rekordbeteiligung

Um den Anspruch auf Qualität zu halten, ist die Teilnehmerzahl begrenzt, eine Anmeldung für 2024 nicht mehr möglich. Etwa 50 Startplätze werden aber noch am kommenden Freitag, 26. April, ab 15 Uhr am Info-Stand auf dem Marktplatz in Wipperfürth vergeben. Bereits ab 7 Uhr gehen dann am Samstag, 27. April, die ersten Aktiven auf die 50-Kilometer-Strecke. Insgesamt gibt es neun Startblöcke. Um 11 Uhr startet die letzte 25er-Gruppe. Während der Startphase bis 11.15 Uhr sind die Hochstraße und die Untere Straße in der Wipperfürther Altstadt für den Autoverkehr gesperrt.