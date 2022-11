In Wipperfürth Wanderevent Bergische 50 mit neuer Strecke – Termin für 2023 steht schon fest

Der Termin für die Veranstaltung im nächsten Jahr steht bereits fest: Am 29. April 2023 startet der „50-Kilometer-Wandermarathon“ zum fünften Mal auf dem Marktplatz in Wipperfürth. Es wird 2023 eine komplett neue Strecke geben, die in großen Teilen auf den Wanderwegen „Bergischer Panoramasteig“ und „Rund um Wipperfürth“ in den Süden und Osten Wipperfürths führt, bis nach Marienheide und dort rund um die Lingese-Talsperre.