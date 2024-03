Wipperfüerther Innenstadt Vollsperrung der Hochstraße in spe mit Folgen

Bald ist „Schluss mit lustig“: Wer ab einem noch nicht festgelegten Zeitpunkt in die Wipperfürther Innenstadt will, kann dann nicht mehr im Bereich der Volksbank-Filiale und des dm-Markts auf die Hochstraße abbiegen. Wird diese dann doch endgültig auf den 100 Metern bis zur Ellers Ecke gesperrt, wie das schon seit der Fertigstellung des Integrierten Handlungskonzept Innenstadt (InHK) vor einigen Jahren der Fall sein sollte. Die Politik der Hansestadt entschied sich in der jüngsten Ratssitzung, dass der bereits 2012 gefasste Beschluss, die Hochstraße in diesem Bereich nur noch für Busse, Taxis und Fahrräder zuzulassen, in absehbarer Zeit umgesetzt wird. Mit der Bezirksregierung muss die Verwaltung nun noch die Umsetzung abstimmen.