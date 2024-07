Vorstellungen in Wipperfürth Tiere, Clowns und Jonglage im Zirkus Liberty

Der Zirkus ist da! Am Ortseingang von Wipperfürth, auf dem Parkplatz gegenüber der Diskothek „Kesselhaus“, zwischen Kreisverkehr und Wupper, hat der Zirkus Liberty aus Bergisch Gladbach sein großes Zelt sowie die für die Unterstellmöglichkeiten für die Tiere und die Wohnwagen aufgestellt. Noch bis kommenden Sonntag, 4. August, werden dort Vorstellungen gegeben – außer heute, Mittwoch, am Ruhetag. Auch für Kinder aus Hückeswagen, die in den nächsten Tagen nicht in den Urlaub fahren, dürfte der Weg nicht zu weit sein.