Interview mit Thomas Wicke, Inhaber der Diskothek „Kesselhaus“ : „Natürlich gäbe es Alternativen!“

Wipperfürth Während die Restaurants und Kneipen inzwischen wieder öffnen können – wenn auch unter Auflagen –, sind die Diskotheken seit Mitte März geschlossen. Wie das Wipperfürther „Kesselhaus“. Dessen Betreiber Thomas Wicke äußert sich.

Thomas Wicke Das kann ich. Einen Tag vorher, am 13. März, genau um 13 Uhr, bekam ich einen Anruf der Stadt Wipperfürth, dass ich die Veranstaltung „Ü 40 Party“ am nächsten Abend nicht ausrichten darf. Dies erhielt ich dann auch auf Verlangen schriftlich, in Form einer Anordnung der Kreisverwaltung. Dass dann bis auf Weiteres alle anderen Veranstaltungen ebenfalls abgesagt wurden, konnte ich am darauffolgenden Montag der Presse entnehmen.