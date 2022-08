Teilabriss und Neubau sind kostengünstiger : Wipperfürth stoppt Hauptschul-Sanierung

Wipperfürth Auch in der Hansestadt muss die Hauptschule saniert werden. Dort haben sich Politik und Verwaltung auf einen Teilabriss und anschließenden Neubau geeinigt.

Während in Hückeswagen die Überlegungen zur Sanierung der Hauptschule noch in den Anfängen stecken, sind Verwaltung und Politik in Wipperfürth bereits einen entscheidenden Schritt weiter. Die dortige Konrad-Adenauer-Hauptschule auf dem Mühlenberg ist ebenfalls stark sanierungsbedürftig, weswegen es bereits Arbeiten im Bereich des Brandschutzes gegeben hatte. Doch die wurden auf Vorschlag der Verwaltung gestoppt, hatte doch der Rat in seiner letzten Sitzung vor den Sommerferien dem Abriss der beiden hinteren Gebäudeteilen des Neubaus beschlossen. An ihrer Stelle soll nun ein komplett neues Gebäude errichtet werden. „Wie ein Neubau aussehen kann und was das kostet, ist noch völlig offen“, berichtete die in Wipperfürth erscheinende Bergische Landeszeitung.