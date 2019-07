St.-Angela-Gymnasium Wipperfürth : Gymnasiasten haben Spaß an Experimenten

Die St.-Angela-Gymnasiasten Noah (12, l.) und Malte (13) aus Hückeswagen beim Wickeln einer Spule für den „Schüttelgenerator". Foto: Weitzdörfer

Wipperfürth Das Wipperfürther St.-Angela-Gymnasium erhielt jetzt im Rahmen der Aktion „MINT on Tour“ erstmalig Besuch von der Universität Siegen. Die Schüler machten begeistert mit, darunter auch welche aus Hückeswagen.

MINT – unter diesem Kürzel werden die Schulfächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zusammengefasst. „MINT on Tour“ ist ein Angebot der Universität Siegen, in dessen Rahmen bereits seit einigen Jahren an weiterführenden Schulen Informationstage angeboten werden. Dort können die Schüler im Rahmen der Studien- und Berufsorientierung auf spielerische und experimentelle Art und Weise diese Fächer kennenlernen. Jetzt auch erstmals am Wipperfürther St.-Angela-Gymnasium, das von vielen Hückeswagener Schülern besucht wird. „Wir sind eine MINT-freundliche Schule, jetzt arbeiten wir erstmals mit der Universität Siegen zusammen“, sagte Lehrerin Brigitte Angstmann.

Für die drei Tage, an denen fünf wissenschaftliche Mitarbeiter der Universität an der Schule in der Nachbarstadt zu Gast waren, hatten diese sich den Schwerpunkt Energie ausgewählt. „Unsere Schüler der sechsten Klassen widmen sich dem Thema ,Energie’ aus den Blickpunkten der Physik und der Chemie“, erläuterte Brigitte Angstmann. Im Mittelpunkt standen dabei viele kleinere Experimente, die den Schülern auf spielerische Weise Einblicke in die Naturwissenschaften gaben. „Wir haben zum Beispiel ein Boot aus einer Zahnpastatube und Strohhalmen gebastelt“, erzählte Malte (13) aus Hückeswagen.

Zusammen mit seinem Mitschüler Noah, ebenfalls aus Hückeswagen, wickelte er in einem weiteren Experiment eine Spule für einen sogenannten Schüttelgenerator auf. „Damit können wir Strom für eine Batterie erzeugen“, erläuterte der Zwölfjährige. Die Freude am Experimentieren war dabei beiden anzusehen. Mit dem „Schüttelgenerator“ kann etwa eine Taschenlampe betrieben werden. Ebenfalls praktisch war ein weiteres Experiment, mit dem die Schüler aus einem Gemisch aus Aktivkohle, Kochsalzlösung und Eisenpulver einen kleinen Handwärmer gemacht haben. „Es ist Unterricht, den man so nicht jeden Tag hat. Das ist sehr gut“, betonten beide Schüler einhellig.