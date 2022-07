Angebot unterstützt auch Hückeswagener Landwirte in ihrer Arbeit : Spatenstich für neues Agrartechnik-Zentrum

Wipperfürth / Bergisches Land Die RWZ startet eine zukunftsfähige Investition im Bergischen Land. In Wipperfürth entsteht ein Agrartechnik-Zentrum auf 11.000 Quadratmetern.

Seit 1978 betreibt die RWZ das Agrartechnik-Zentrum in Wipperfürth in unmittelbarer Nähe zum Sportcenter und Penny-Markt an der Bahnstraße. Die dort ausgestellten Traktoren und Landmaschinen gehören seitdem zum Stadtbild und ziehen so manche Blicke auf sich. Jetzt steht neben den Landmaschinen auch der Bagger für die Erdarbeiten bereit. „Wir rechnen in der groben Planung mit einer Bauzeit von etwa zwölf Monaten“, kündigte Bilstein im Gespräch mit unserer Redaktion an. Durch Lieferschwierigkeiten in der Baubranche könnte sich die Fertigstellung jedoch auch verzögern – so wie im hessischen Wölfersheim-Bergstadt, wo ebenfalls ein neues Agrartechnik-Zentrum entstanden ist. „Wir haben dort letztendlich neun statt der geplanten sechs Monate benötigt“, berichtete der Geschäftsführer. Für die Kunden hat das jedoch keinen Nachteil. „Unser 24-Stunden-Service an 365 Tagen im Jahr bleibt natürlich bestehen“, versicherte Achim Bilstein.