Kuriose Verhandlung am Wipperfürther Amtsgericht : Seniorin verfolgt und schlägt Nachbar mit Gehstock

Wipperfürth Am Wipperfürther Amtsgericht musste sich jetzt eine 87-Jährige aus der Hansestadt für den Angriff auf ihren Nachbarn verantworten. Auslöser des seit langem schwelenden Streits ist ein Fahrzeuganhänger.

Es war eine kuriose Szene, die die Beteiligten einer Strafverhandlung am Wipperfürther Amtsgericht jetzt auf einem Video zu sehen bekamen: Eine 87-Jährige verfolgt ihren 38-jährigen Nachbarn mit erhobenem Gehstock rund um dessen Anhänger, den er per Hand in eine Einfahrt ziehen wollte. Die Seniorin, sichtlich aufgebracht, schlägt bei der Verfolgungsjagt immer wieder in Richtung des Mannes. Meistens landen die Schläge auf der grauen Plane des Anhängers, da der Geschädigte flink genug ist und ausweichen kann. Doch einmal soll sie auch einen Treffer auf dem Arm des jüngeren Kontrahenten gelandet haben, wie ein Zeuge beobachtet haben will – und deshalb war die Wipperfürtherin, wie die in der Nachbarstadt erscheinende Bergische Landeszeitung berichtet, von der Staatsanwaltschaft wegen gefährlicher Körperverletzung in mehreren Fällen angeklagt worden.