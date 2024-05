Helios-Klinikum in Wipperfürth Schmerzschrittmacher verbessert Lebensqualität

Es ist schon so etwas wie eine Zeitenwende in Wipperfürth: Der neue Neurostimulator, der ab sofort in der Helios Klinik in Wipperfürth für chronische Schmerzpatienten eingesetzt wird, ist kleiner, komfortabler und präziser. Die Klinik ist deutschlandweit erst das dritte Krankenhaus, das das Modell des optimierten Schmerzschrittmachers implantiert.