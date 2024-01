Tatorte waren auch zwei Schulen in Wipperfürth Polizei erwischt mögliche Schul-Einbrecher

Seit die Schulen im Zuge der Digitalisierungsoffensive mit iPads für ihre Schüler ausgestattet werden, werden sie offenbar zunehmend zum Ziel von Einbrechern. So geschehen über Weihnachten in Wipperfürth, als bei Einbrüchen in die Anne-Frank-Schule auf dem Mühlenberg und ins EvB-Gymnasium mindestens 80 dieser Tablets gestohlen worden waren. Möglicherweise sind diese beiden Einbrüche sowie weitere im Rheinland (eventuell auch in Wermelskirchen und Radevormwald) jetzt aufgeklärt, denn die Polizei Köln richtet ihre Ermittlungen derzeit gegen 14 junge Männer und eine Frau im Alter zwischen 17 und 22 Jahren. Eine Ermittlungsgruppe der Kripo Köln hatte in dieser Woche 15 Wohnungen in Leverkusen und einer Wohnung in Niederkassel wegen des Verdachts des bandenmäßigen Einbruchdiebstahls durchsucht.