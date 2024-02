Helios-Klinik in Wipperfürth Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht

Jeder kann in die Situation kommen, nicht mehr selber in der Lage zu sein, die Entscheidung über eine medizinische Behandlung treffen zu können. Was dann? Welche Vorsorgeoptionen gibt es? Welche Möglichkeiten bieten Patientenverfügung, Vorsorge- oder Betreuungsvollmacht? Antworten auf diese und weitere Fragen möchte Beate Molitor, Chefärztin der Klinik für Altersmedizin in ihrem Vortrag am Mittwoch, 6. März, 18 Uhr, in der Cafeteria der Helios-Klinik in Wipperfürth geben.