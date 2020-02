Party in Wipperfürth : Ohler Wiesen mit Max Giesinger und Uriah Heep

Max Giesinger. Foto: Christoph Köstlin

Wipperfürth Am 21. und 22. August präsentiert die Agentur Wunschkonzert/art & music aus Wiehl zwei Top-Musikacts auf den Ohler Wiesen in Wipperfürth.

Das wird auch viele Hückeswagener interessieren: Am 21. und 22. August präsentiert die Agentur Wunschkonzert/art & music aus Wiehl zwei Top-Musikacts auf den Ohler Wiesen in Wipperfürth: Max Giesinger und Uriah Heep treten dort auf. Dabei gastiert Giesinger erstmals überhaupt im Oberbergischen. Er bespielt ansonsten nur die Großstadtbühnen sowie die großen Festivals des Landes. Gleiches gilt für Uriah Heep, die 2019 zum ersten Mal beim Wacken-Festival aufgetreten sind. Das Konzert in Wipperfürth ist gleichzeitig das einzige Uriah-Heep-Open-Air 2020 in Deutschland überhaupt. Infos und Ticketlinks finden Interessierte unter www.wipperfuerth-live.de

Der Abend mit Max Giesinger am Freitag, 21. August, 19.30 Uhr, steht unter dem Motto „Die Reise - Sommer Open Air Show“. Nachdem er 2019 vor mehr als 60.000 Fans seine bisher größte Tour gespielt hat, kehrt er nun für eine Fortsetzung zurück. Abgerundet wird die Tour 2020 durch einige exklusive Open-Air-Shows. Eine davon führt den Musiker nach Wipperfürth. Die Hardrock-Legenden von Uriah Heep („Lady in Black“, „Easy Livin“) aus Großbritannien sind 50 Jahre im Geschäft und haben für ihr Gastspiel in Wipperfürth am Samstag, 22. August, 19.30 Uhr, alle Hits im Gepäck. 1970 veröffentlichte die Band ihr Debütalbum, 50 Jahre später rockte die Band um Gründungsmitglied Mick Box noch immer. Und in dem halben Jahrhundert ist einiges passiert: 45 Millionen Alben weltweit verkauft, mehr als 4000 Live-Shows in 60 Ländern, 24 veröffentlichte Studioalben und 21 offizielle Live-Alben und 17 Videos.

Tickets für beide Konzerte gibt es in Wipperfürth im Geschenkhaus Waldmann und in der Buchhandlung CoLibri sowie in Lindlar bei Spielwaren Pfeifer, außerdem im Internet.

www.reservix.de

www.eventim.de

Uriah Heep. Foto: Richard Stow