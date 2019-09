Helios-Klinik in Wipperfürth : Reanimationstraining für Bürger in der Helios-Klinik

Wipperfürth Im Zuge des „World Restart a Heart Day 2019“ bietet das Krankenhaus in Hückeswagens Nachbarstadt allen Interessierten die Möglichkeit, die Herzdruckmassage zu lernen. Am Donnerstag, 19. September, ab 18 Uhr findet ein kostenfreies Reanimationstraining statt.

Es muss sich nur jeder immer wieder bewusst machen: Es kann überall passieren, in der Fußgängerzone, auf der Arbeit, beim Sport: Eine Person sackt in sich zusammen, liegt regungslos am Boden und ist nicht ansprechbar – plötzlicher Herzstillstand. Was jetzt? Viele Menschen haben Scheu, mit Wiederbelebungsmaßnahmen zu beginnen, aus Angst, etwas falsch zu machen. „Dabei ist Helfen ganz einfach“, heißt es jetzt in einer Pressemitteilung der Helios-Klinik in Wipperfürth. Im Zuge des „World Restart a Heart Day 2019“ bietet das Krankenhaus in Hückeswagens Nachbarstadt allen Interessierten die Möglichkeit, die Herzdruckmassage zu lernen. Am Donnerstag, 19. September, ab 18 Uhr findet ein kostenfreies Reanimationstraining in der kleinen Cafeteria der Klinik an der Alten Kölner Straße in Wipperfürth statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.