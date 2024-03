Helios-Klinik in Wipperfürth Leben nach der Amputation - schmerzfrei dank innovativer Therapie

Hinter dem Begriff verbergen sich elektrische oder medikamentöse Verfahren, die Nervenstrukturen umkehrbar beeinflussen. Systeme zur Neuromodulation mit elektrischem Strom bestehen aus einer oder mehreren Elektroden und einem implantierten Impulsgeber, dem Schmerzschrittmacher. Therapieresistente Schmerzsyndrome, die auf eine periphere Nervenschädigung zurückzuführen sind, so wie es bei Jutta Hönkhaus durch die Amputation der Fall ist, stellen eine Indikation für die Spinalganglienstimulation, auch DRG-Stimulation genannt, dar. Bei der Neuromodulation an Spinalganglien (Nervenknoten) werden Elektroden direkt neben das an der Wirbelsäule liegende Spinalganglion platziert. Durch diese feine Ansteuerung kann der Nerv gezielt durch den Schmerzschrittmacher angesteuert und die Schmerzen so reduziert werden.