Raiffeisen-Waren-Zentrale in Wipperfürth Neues Agrartechnik-Zentrum hat eröffnet

Seit 1978 betreibt die RWZ das Agrartechnik-Zentrum in Wipperfürth in unmittelbarer Nähe zum Penny-Markt an der Bahnstraße. Die Traktoren und Landmaschinen gehören seitdem zum Stadtbild Wipperfürths und ziehen immer wieder die Blicke auf sich. Die Modernisierung am Standort Wipperfürth sei nun ein weiterer Schritt gemäß der Vorwärtsstrategie in der Agrartechnik, hatte der RWZ-Vorstandsvorsitzende Christoph Kempkes beim Spatenstich im Juli 2022 betont: „Wir investieren umfangreich in die Zukunft, um ein sicherer und verlässlicher Partner für unsere Kunden zu sein.“ Und der Wipperfürther Beigeordnete Dirk Kremer ergänzte damals: „Wir freuen uns, dass die RWZ im Bergischen Land so stark vertreten ist und damit eine zentrale Anlaufstelle für unsere Landwirtschaft in dieser Region bleibt.“