Vorbereitungen in Wipperfürth laufen Neuer Schulcampus kostet 66 Millionen Euro – mindestens

Während in der Schloss-Stadt noch keine konkreten Pläne für die Sanierung der Montanusschule vorlegen – zurzeit wird lediglich die Sporthalle der Hauptschule saniert –, ist die Verwaltung der Hansestadt schon deutlich weiter. Muss doch auch die Wipperfürther Konrad-Adenauer-Hauptschule dringend saniert werden. In einer gemeinsamen Sitzung von Schul- und Sozialausschuss sowie Bauausschuss stimmten alle Politiker für ein vierstufiges Verfahren für einen Neubau, das die Verwaltung vorgeschlagen hatte. Wie die Oberbergische Volkszeitung berichtete, soll am Mühlenberg für etwa 66 Millionen Euro ein neuer Schulcampus entstehen – möglich sind aber auch Baukosten von bis zu 90 Millionen.