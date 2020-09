Karnevalshochburg Wipperfürth : Narrenzunft Neye sagt Karneval ab

Hückeswagen Kein Straßenkarneval, kein Umzug – keine fünfte Jahreszeit in Wipperfürth. „Wir sind der Überzeugung, dass nur diese Entscheidung eine verantwortungsvolle Lösung sein kann, denn die Gesundheit eines jeden Einzelnen steht immer über dem Karneval“, so die Karnevalsgesellschaft.

Das ist ein Schock für alle Jecken im Bergischen – die Session 2020/21 in der Karnevalshochburg Wipperfürth fällt der Corona-Krise zum Opfer. „Uns blutet unser jeckes Herz“, schreibt Schriftführerin Jasmin Mosebach in einer Pressemitteilung der Narrenzunft Neye, die seit Jahrzehnten den Karneval in der Nachbarstadt maßgeblich organisiert. Wie viele andere Vereine im ganzen Land müsse sie bekannt geben, „dass der Karneval – wie wir ihn in Wipperfürth kennen und lieben – unter den aktuellen Voraussetzungen während der Corona-Pandemie schlichtweg nicht umsetzbar ist“. Eine Entscheidung, die nicht leichtgefallen sei.