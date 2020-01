Jecke Zick in Wipperfürth : Narrenzunft Neye plant die närrische Session

Mit der „Lachenden Mühlenberghalle“ am 1. Februar geht’s richtig los im Wipperfürther Karneval.

Gleichzeitig startet am 1. Februar auch der Vorverkauf für die „Lachende Mühlenberghalle“ 2021 mit der Anschlussparty. Ab 13 Uhr können dafür an der Voss-Arena Karten gekauft werden. „Dazu hat die Narrenzunft trotz einer sehr kurzen Session 2021 ein tolles Programm geplant mit De Boore, Colör, die Swinging Fanfares, Torben Klein, dem ehemaligen Sänger der Räuber, Big Maggas, Duo Firlefanz und Sternrocker“, teilt Jasmin Moritz mit. Die „Lachende Mühlenberghalle“ im kommenden Jahr findet am 23. Januar 2021 statt.

Der Weg des Karnevalszugs am 23. Februar nimmt folgenden Verlauf: Neye-Siedlung, Egener Straße, Kreisel in die Bahnstraße, Kreisverkehr am Rewe in die Radiumstraße nach rechts, Kreisverkehr am Aldi zum Kölner-Tor-Platz, Ellersecke in die Untere Straße, Auflösung je nach Fertigstellung der Bauarbeiten dann Lüdenscheider Straße oder Gaulstraße (am Marktplatz).