Konzert in Hückeswagens Nachbarstadt „Musik ohne (Alters)-Grenzen“ in der Alten Drahtzieherei

Zu einem ganz besonderen Konzert lädt die Alte Drahtzieherei in Wipperfürth für Freitag, 13. Oktober, ab 20 Uhr ein. Dann gastiert der Nürnberger Startenor Alexander Herzog in Hückeswagens Nachbarstadt. Sein Konzert steht unter dem Motto „Musik ohne (Alters)-Grenzen“. Herzog sei ein Garant für einen unvergesslichen Auftritt voller mitreißender Momente, heißt es in der Ankündigung.