St.-Angela- und EvB-Gymnasium Wipperfürth : Mit Tablets auf dem Weg zum papierlosen Gymnasium

Wipperfürth Am Erzbischöflichen St.-Angela-Gymnasium Wipperfürth ist die Q1 im Rahmen eines Pilotprojekts mit iPads ausgestattet worden. Ähnliche Überlegungen gibt es am benachbarten Engelbert-vom-Berg-Gymnasium.

Während in den vergangenen eineinhalb Jahren der Corona-Pandemie die Schulen mehr oder weniger flächendeckend zumindest mit einer Grundausstattung an digitalen Endgeräten – vor allem Tablets – ausgestattet wurden, geht das Erzbischöfliche St.-Angela-Gymnasium in Wipperfürth, das auch viele Jugendliche aus Hückeswagen besuchen, in diesem Schuljahr einen Schritt weiter. „Wir haben rund 100 iPads angeschafft und damit in der vergangenen Woche den kompletten Q1-Jahrgang ausgestattet“, sagt Schulleiter Werner Klemp. Für die Schüler ist das kostenfrei, da die Tablets aus Schulmitteln und durch eine Förderung der Volksbank finanziert wurden. „Der Oberstufen-Unterricht wird in den kommenden zwei Jahren über darüber laufen. „Die iPads sind zwar im Eigentum der Schule, werden den Jugendlichen aber für die zwei Jahre überlassen“, sagt Anna-Lena Kramer, die das Pilotprojekt zusammen mit ihrem Kollegen Tim-Christopher Busch koordiniert.