Finanzamt Wipperfürth Mit Studium und Ausbildung in den Beruf starten

Zum 1. September haben einige Nachwuchskräfte mit ihrem Studium beziehungsweise ihrer Ausbildung beim Finanzamt Wipperfürth begonnen. Die nordrhein-westfälische Finanzverwaltung setzt seit Jahren auf digitale Lern- und Arbeitsumgebungen, heißt es in einer Pressemitteilung. Während des Studiums und der Ausbildung wechseln sich also Unterrichtsphasen mit berufspraktischer Ausbildungszeit im Finanzamt ab. In den Präsenzvorlesungen wird das steuerrechtliche Wissen vermittelt. Zum Start der zweijährigen Ausbildung beziehungsweise des dreijährigen Studiums werden Tablets zur Verfügung gestellt, die den Zugang zu den digitalen Lernangeboten ermöglichen.