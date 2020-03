Wandern im Bergischen Land : Mehr als 900 Anmeldungen für die „Bergische 50“

Bergisches Land/ Wipperfürth Die Vorbereitungen für das große Wanderevent laufen auf Hochtouren. Der Veranstalter hofft, mehr als 1300 Teilnehmer begrüßen zu dürfen.

Im Mai kommt es zur sechsten Auflage des Wanderevents „Bergische 50“ – die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Am Samstag, 2. Mai, werden wieder zahlreiche Wanderer aus der ganzen Bundesrepublik in der Hansestadt Wipperfürth zu Gast sein und sich der 50 Kilometer langen Strecke durch das Bergische Land stellen.

Bereits jetzt haben sich mehr als 900 Teilnehmer angemeldet. „Die aktuellen Anmeldezahlen stimmen uns sehr optimistisch, dass wir auch in diesem Jahr wieder mehr als 1300 Starter begrüßen dürfen“, sagt Projektleiter Alexander Rösch. Unter den eingegangenen Anmeldungen seien auch schon viele Wanderer, die eine weite Anreise auf sich nehmen würden, teilt Daniel Kumelis von der Presseabteilung mit. So hätten sich schon Wanderer aus Berlin, Hamburg, Leipzig und sogar ein Teilnehmer von der Nordseeinsel Norderney für die Veranstaltung angemeldet. „Wir freuen uns sehr, dass die Bergische 50 sich immer größerer Beliebtheit erfreut und die Teilnehmer zum Teil weite Anreisen aus sich nehmen, um unsere Stadt und die Region zu besuchen“, sagt der Tourismus-Beauftragte der Stadt Wipperfürth, Martin Graffmann. Zudem würde der Ansatz, mit dem Event die lokale Hotellerie und Gastronomie zu stärken, aufgehen. Der Start- und Zielbereich der Wanderstrecke wurde in diesem Jahr auf den neu gestalteten Marktplatz vor dem Rathaus verlegt. „Die Teilnehmer selbst erleben unsere Stadt dadurch noch intensiver und von ihrer schönsten Seite. Auch für die Zuschauer wird das Event so attraktiver“, sagt der Wipperfürther Bürgermeister Michael von Rekowski, der im vergangenen Jahr selber die 50 Kilometer mit wanderte. Er ergänzt, dass man sich freue, mit der „Bergischen 50“ die neu gestaltete Innenstadt einem so großen Publikum präsentieren zu können. Die Veranstaltung sei damit quasi ein „Pre-Opening“ der feierlichen Marktplatzeröffnung eine Woche später, am Samstag, 9. Mai.