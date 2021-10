Appell der Helios-Klinik Wipperfürth : Mediziner rät dringend zur Grippeschutzimpfung

Wipperfürth/Hückeswagen Mit der kalten Jahreszeit beginnt jetzt auch wieder die Grippezeit. Der Ärztliche Direktor der Wipperfürther Helios-Klinik wirbt jetzt dafür, sich gegen Influenza impfen zu lassen.

Ist es ein harmloser Schnupfen oder doch ernster? Auch in diesem zweiten Corona-Herbst heißt es mehr denn je, Krankheiten zu vermeiden, die Lunge oder Atemwege betreffen können. Der Ärztliche Direktor der Helios-Klinik Wipperfürth, Stefan Luther, rät daher, sich gerade jetzt vor Beginn der Erkältungszeit gegen Influenzaviren impfen zu lassen. „Die wichtigste Maßnahme, sich und andere gegen eine Grippeinfektion zu schützen, ist und bleibt die Impfung“, bekräftigt der Mediziner. „Die Corona-Impfkampagne zeigt uns gerade, wie wir Infektionswellen erfolgreich abbremsen können, wenn genügend Menschen mitmachen.“ Das gelte auch für die Grippe.

Gerade mit Blick auf die Corona-Pandemie rieten Experten besonders zur Grippeschutzimpfung, zumal sie auch den Schutz vor schweren Covid-19 Verläufen unterstütze, wie eine kürzlich veröffentlichte retrospektive Studie aus den USA zeige, heißt es in der Pressemitteilung der Helios-Klinik. „Um Krankenhäuser im Herbst weiter zu entlasten und zusätzliche Grippekranke auf den Stationen zu verhindern, empfehlen wir insbesondere Risikogruppen und dem medizinischen Personal im Krankenhaus, sich jetzt impfen zu lassen“, betont Luther. Das Krankenhaus biete die Impfung auch allen Mitarbeitern an. Beim Blick auf die wieder deutlich steigenden Corona-Zahlen besteht die Gefahr, dass vor allem wieder viele Intensivbetten in den nächsten Wochen von Covid-Patienten belegt sein werden. Der Ärztliche Direktor appelliert daher: „Schützen Sie sich und andere.“